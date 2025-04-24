Полиция в Туапсе ищет подростка, прикуривавшего от Вечного огня

В Туапсе полицейские ищут девушку-подростка, которая прикуривала сигарету от Вечного огня. Правоохранители начали проверку после публикации в соцсетях соответствующей информации, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили публикацию, на которой запечатлено, как девушка прикуривает сигарету от пламени Вечного огня на мемориале "Горка героев"»,— рассказали в ведомстве.

В ОМВД по Туапсинскому району начали проверку. Полицейские устанавливают личность подростка, действиям девушки дадут правовую оценку.

Вячеслав Рыжков