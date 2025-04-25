«Обломов», «Ф.М. Игры», «12 писем до Победы», «Библионочь» и фестиваль Dance Open

На следующей неделе страна готовится к первой серии длинных майских выходных. Рабочая неделя будет укороченной — всего три дня, после них кто-то уезжает в путешествие, кто-то отправится на дачу. Но и в городе будет чем заняться. Премьеры спектаклей, концерты и выставки сделают праздники насыщенными и интересными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репетиция спектакля режиссера Андрея Прикотенко «Обломов»

Фото: Александринский театр Репетиция спектакля режиссера Андрея Прикотенко «Обломов»

Фото: Александринский театр

Начнем, пожалуй, с премьеры спектакля «Обломов» 25 апреля. Режиссер Андрей Прикотенко, для которого эта постановка является дебютом на сцене Александринского театра, видит в классическом русском герое Ивана-дурака, воля которого парализована максимализмом мечты.

В позиции Обломова он находит и энергию, и деятельный императив. Но герой будто вязнет в обстоятельствах своей жизни, оказывается заключен в них, как в кокон. Знакомых героев романа на сцене театра сыграют Александр Поламишев, Иван Трус, Анна Пожидаева, Анастасия Пантелеева и многие другие.

В качестве альтернативы можем предложить концерт группы «Ундервуд», название которой отсылает к марке пишущей машинки и творчеству Сергея Довлатова (да, у нас афиша с литературными отсылками). Рок-коллектив выступит на сцене клуба «Космонавт» 25 апреля и таким образом отметит свое 30-летие.

Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко исполнят полюбившиеся хиты «Гагарин, я вас любила» и «Самая красивая девушка в мире» в сопровождении светового шоу. Не пропустите, ведь подобный юбилей случается только раз в жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ Фото: Алексей Душутин, Коммерсантъ

Следующий день и ночь мы полностью посвятим 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 26 апреля в городе на Неве пройдет всероссийская акция «Библионочь». В филиале публичной библиотеки имени Маяковского на Фонтанке, 44, покажут инсталляцию и аудиоспектакль по дневникам и письмам подростков, родившихся в середине и конце 1940-х годов, прочитают лекцию «Что скрывают антресоли? Как и для чего работать с домашними архивами», а также организуют встречу с командой спектакля «История старой квартиры».

Что касается Российской национальной библиотеки, то в новом и старых зданиях проведут тематические экскурсии. Гости узнают о героических буднях библиотекарей, пройдут по залам, которые пострадали от артобстрелов. Также гостям покажут подлинные документы из коллекции «Ленинград в годы ВОВ» и познакомят с новой русской военной литературой.

В этот же день, 26 апреля, в Шереметевском дворце начнет работу выставка «Музыка побед». Главные экспонаты — музыкальные инструменты. Барабаны, трубы, аккордеоны и баяны были участниками многих сражений и славных побед за три столетия в истории России.

Все они представлены на фоне произведений батальных живописцев. Центр художественной экспозиции — арт-инсталляция, прообразом которой послужила торжественная литавренная колесница из собрания Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена спектакля Валентины Коровниковой «12 писем до Победы»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом» Сцена спектакля Валентины Коровниковой «12 писем до Победы»

Фото: Театр-фестиваль «Балтийский дом»

В воскресенье, 27 апреля, на Малой сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится премьера спектакля Валентины Коровниковой «12 писем до Победы». До войны нашу страну называли самой читающей в мире, во время Великой Отечественной она стала самой пишущей.

За четыре года боевых действий почтальоны доставили адресатам 10,7 млрд писем. Многие из них хранятся в Музее обороны и блокады Ленинграда. Создатели спектакля обратились к архиву и решили поделиться историей 12 писем двоих ленинградцев, написанных в 1945 году.

Ольга Михайлова и Глеб Радзиевский воевали на разных фронтах, но в своих письмах друг к другу под пулями и обстрелами, в голоде и в сражениях, они объединялись силой настоящей любви. Все действие будут сопровождать песни Окуджавы и Визбора, а также стихи советских поэтов.

Фестиваль DANCE OPEN завершится 28 апреля на сцене Александринского театра грандиозным гала-концертом. В программу заключительного вечера по традиции войдут фрагменты признанных шедевров и новейшие эксперименты в исполнении ведущих солистов балетных групп со всего мира.

В этот день виртуозные танцовщики планеты покажут зрителям лучшее, что можно создать на языке танца. Организаторы подчеркивают, что проект направлен на сохранение и развитие искусства балета в России как значимой части культурного наследия страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый фламенко-спектакль «Кармен» от Натальи Зайковой

Фото: FABRICA DE TABACO Новый фламенко-спектакль «Кармен» от Натальи Зайковой

Фото: FABRICA DE TABACO

Во вторник, 29 апреля, на сцене «Колизей Арены» покажут новый фламенко-спектакль «Кармен» от Натальи Зайковой. В интерпретации режиссера Кармен не просто девушка с табачной фабрики: она наследница ритуала танца.

Создателям шоу удалось выделить из сложного массива многовекового наследия основу фламенко, где темпераментное пение, экспрессия танца и плач гитары сливаются воедино, чтобы наиболее полно и ярко отразить всю страсть, заложенную в легенду о свободолюбивой цыганке.

Авторы спектакля подчеркивают, что неподражаемый стиль авторской хореографии от театра фламенко FABRICA DE TABACO не оставит зрителя равнодушным.

Не менее интересно 29 апреля будет в клубе Noise River, где выступит Sweet Hot Jazz Band — один из самых известных джазовых коллективов города. Фронтмен коллектива — Вова Че Морале — поющий трубач, который в совершенстве владеет искусством вокальной импровизации. Он с легкостью увлекает слушателя техникой пения Луи Армстронга, а затем также легко переносится через столетие, исполняя собственный авторский материал, написанный уже в XXI веке

Музыканты регулярно радуют своих поклонников созданием тематических шоу-программ: «Армстронг шоу», «Мы из джаза», «Песни фронтовых артистов», Santa Barabara — которые объединяют публику разных поколений и создают единое сентиментально-ностальгическое настроение для целого зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Винил» композитора Евгения Загота

Фото: музыкальный театр имени Шаляпина Спектакль «Винил» композитора Евгения Загота

Фото: музыкальный театр имени Шаляпина

Спектакль «Винил» композитора Евгения Загота перенесет зрителей, пришедших 30 апреля в ДК имени Ленсовета, в эпоху стиляг и противостоящего им советского общества.

Согласно сюжету, власти не допустили ВИА «Винил» на фестиваль молодежи и студентов, который открылся в Москве в июле 1957 года. Однако молодой ансамбль, играющий модный джаз, решает пойти против советских устоев и устроить настоящий рок-н-ролл.

Постановка Музыкального театра имени Шаляпина будет сопровождаться романтической историей любви, шпионскими тайнами, яркими нарядами и зажигательными танцами.

Также 30 апреля в Малом зале филармонии на Невском проспекте состоится завораживающий финал третьего международного конкурса оперных певиц имени Галины Ковалевой. Зрителям предоставят возможность сделать прогнозы и первыми узнать лауреатов.

Это единственный конкурс в России, где в своем мастерстве соревнуются исключительно женские голоса. В составе членов жюри будут ученицы великой Галины Ковалевой, которую называли первым сопрано Ленинграда.

Помимо женских голосов зрителей порадует фестивальный концертный оркестр «Nota Bene!» под управлением дирижера Михаила Черниговского. Приходите, будет интересно!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото Бориса Пушкина из серии «Последние версты войны»

Фото: Борис Пушкин / РОСФОТО Фото Бориса Пушкина из серии «Последние версты войны»

Фото: Борис Пушкин / РОСФОТО

Государственный музейно-выставочный центр «Росфото» представит проект «Память Победы» 30 апреля. Уникальная выставка в парадных залах музея на Большой Морской улице, 35, включает в себя более 150 снимков, сделанных военными фотокорреспондентами и фотолюбителями с 1945 по 1990-е годы.

Экспозиционный ряд выставки вобрал в себя работы 75 авторов. Исключительную ценность имеют сюжеты, увиденные глазами Ивана Шагина, Георгия Матвеева, Якова Рюмкина, Натальи Боде, Георгия Липскерова, Бориса Пушкина, Георгия Петрусова и многих других. Каждая из фотографий формирует единую историческую память народов, победивших в Великой Отечественной войне.

На второй сцене Мариинского театра 30 апреля и 1 мая выступят артисты Шэньчжэньского театра оперы и танца с драмой «Вин Чун: Легенда о мастере Кунг-Фу». Китайская труппа представит танцевальную драму, соединяющую традиционные боевые искусства и танец.

В ней переплетены две временные линии. Одна связана с путешествием мастера Ип Мана, отправившегося в Гонконг, чтобы популяризировать свой стиль боевого искусства. Другая линия — рассказ о создании фильма «Вин Чун» съемочной группой из Шэньчжэня, которая вдохновляется образом Ип Мана. Драма рассказывает о китайском герое, который ищет свет и стремится к идеалам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оперетта «Графиня Марица» композитора Имре Кальмана

Фото: Театр музкомедии Оперетта «Графиня Марица» композитора Имре Кальмана

Фото: Театр музкомедии

В четверг, 1 мая, Театр Музкомедии покажет оперетту «Графиня Марица» композитора Имре Кальмана. Сюжет повествует о богатой и своевольной красавице, которая приезжает в свое поместье и влюбляется в бедного управляющего Тасилло.

Не так давно он был состоятельным графом Эрдеди, однако состояние промотано, а фамильный замок продан той самой Марице, которая неожиданно объявляет о помолвке с господином Зупаном, чтобы избавиться от женихов. Эта невинная ложь порождает массу неожиданных ситуаций и нелепостей.

Отметим, что балетмейстер Ене Лоусен окутал действие «Графини Марицы» танцем — вальсы, чардаш, шимми украсили спектакль, а балетная труппа уже покорила зрителей точным ощущением стиля, темпераментом и прекрасной формой.

На сцене Эрмитажного театра 1 и 4 мая в сопровождении Балтийского симфонического оркестра покажут балет «Лебединое озеро» — один из самых популярных и известных спектаклей во всем мире. Белый лебедь уже не первое столетие является самым знаменитым символом русского балета. Талантливая постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова заслужила возможность стать поистине шедевром русского классического балета.

В основе сюжета лежит история любви и проклятья, которая найдет отклик в сердце каждого, так как ценности и идеалы остаются неизменными во все времена. Это и жажда жизни, и надежда на счастье, и воспевание идеала красоты. Главные действующие лица — принцесса Одетта, влюбленный принц Зигфрид, а также злой колдун Ротбарт. Атмосфера завораживающего волшебного действа не покидает до последней минуты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа «Моцарт и Шопен при свечах» от команды Amadeus Concerts

Фото: Amadeus Concerts Программа «Моцарт и Шопен при свечах» от команды Amadeus Concerts

Фото: Amadeus Concerts

На сцене Петрикирхе 2 мая можно будет услышать программу «Моцарт и Шопен при свечах» от команды Amadeus Concerts. Бессмертные шедевры классиков в исполнении органа и рояля были написаны при свете огня и исполнялись авторами именно в этом антураже.

Организаторы обещают, что каждый пришедший сможет насладиться светом тысячи свечей и залом с магической акустикой, которая унесет вас за пределы времени и пространства, на встречу с вечностью.

Музыку Моцарта и Шопена исполнят солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Для любителей классики рок- и поп-музыки 3 мая в концертном зале «Колизей Арена» симфонический оркестр Impulse Orchestra под руководством дирижера Игоря Томашевского исполнит легендарные хиты популярнейших музыкальных коллективов XX века: The Beatles и ABBA. Что и говорить, а такие песни, как Yellow Submarine или Money, Money, Money навсегда оставили след в наших сердцах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Ф.М. Игры» режиссера и хореографа Евгения Козлова

Фото: Стас Левшин Спектакль «Ф.М. Игры» режиссера и хореографа Евгения Козлова

Фото: Стас Левшин

Режиссер и хореограф Евгений Козлов 4 мая покажет на сцене БДТ спектакль «Ф.М. Игры», который исследует проблематику романов Достоевского. ФМ — не только Федор Михайлович, но и музыкальный термин FM — «изменение диапазона звучания».

Создатели спектакля стремились к резонансу с вибрацией автора, к резонансу на частоте классика. По словам господина Козлова, в постановке будут подняты вечные вопросы: «Во что мы верим? Что мы ставим?» Играть же будут «на все, что есть: остаток жизни, честь, слава и достоинство…»

Под самый занавес недели, 4 мая, советуем сходить в иммерсивный театр «Морфеус», где вы, зритель, становитесь героем: принимаете решения, взаимодействуете с актерами, влияете на сюжет постановки. И все это — в специальных масках.

Каждая эмоция усиливается в разы: звуки, ароматы, прикосновения — все обострено, а привычная реальность отступает. Вы можете оказаться в прошедшей эпохе, на другой планете или даже в собственных мечтах.

В репертуаре театра шесть спектаклей, визитной карточкой «Морфеуса» являются спектакли «Судный день» и «Ответ Гиппократа». Последнему в этом году исполняется десять лет. Рекомендуем!

Андрей Маркелов, Валерия Мальцева