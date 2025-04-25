Спрос на визы в ЕС вырос на 10–20%, несмотря на сложности

Этой весной интерес россиян к шенгенским визам увеличился на 10–20% в годовом сравнении, подсчитали в Continent Express и «Ракете». Росту способствуют снижение цен на авиабилеты и отложенный спрос, но нехватка слотов и новые ограничения сдерживают тренд.

Популярные направления — Италия, Испания и Франция, на которые приходится 9,4% бронирований за рубеж. Однако визы чаще выдают на короткий срок — под конкретную поездку. Запись в консульства Франции доступна только на конец июня, в Италию — на конец мая, а на Венгрию и Испанию свободных слотов нет.

Франция ужесточила правила: с 23 апреля ее визовые центры не принимают загранпаспорта старого образца. В Trivio ожидают, что эту практику могут перенять и другие страны ЕС. Несмотря на сложности, эксперты прогнозируют, что годовой спрос на визы превысит показатели 2024 года на 10–15%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Туристы выходят в Старый Свет».