В Краснодаре предприниматель пойдет под суд за травму рабочего на стройке

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении 47-летнего индивидуального предпринимателя. Ему вменяют ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее тяжкий вред здоровью человека), сообщает пресс-служба краевого надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, 15 августа 2024 года на строительном объекте в районе улицы 2-я Ямальская рабочий получил тяжкий вред здоровью. При разгрузке строительных материалов на мужчину с высоты не менее десяти этажей упал фрагмент фанеры, использовавшийся при возведении опалубки. Медики диагностировали у пострадавшего перелом черепа и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Установлено, что предприниматель, обладающий профессиональной квалификацией и опытом, не обеспечил соблюдение требований охраны труда. Дело рассмотрит Прикубанский районный суд.

Анна Гречко