«Парма» проиграла второй матч плей-офф

Во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Парма» в Санкт-Петербурге уступила местному «Зениту». Встреча закончилась уверенной победой хозяев площадки со счетом 92:79. Первая игра также осталась за питерской командой, и теперь счет в серии 2-0 в пользу подопечных Хавьера Паскуаля.

В составе «Пармы» чаще всего кольцо армейцев поражал форвард Самсон Руженцев. Он набрал 25 очков и сделал три подбора и две передачи.

Напомним, в серии 1/4 финала команды будут играть до трех побед по схеме 2+1+1. Следующий матч команды проведут 27 апреля в Перми.