Стоимость перелета туда-обратно в популярные страны Европы в январе—апреле 2025 года

Направление Стоимость перелета (тыс. руб.) Изменение год к году (%) Италия 66,5 -10 Франция 69,3 2 Испания 71,7 -14 Молдавия 53,5 -4 Германия 64,6 6 Великобритания 53,9 -7 Кипр 46,9 -8 Черногория 70,3 -8 Швейцария 85,4 -2 Венгрия 48,9 -25 Греция 69,6 15 Нидерланды 64 -25 Португалия 82,1 -0,9 Австрия 54 -10 Болгария 67,1 14