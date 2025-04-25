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Коммерсантъ FM
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Стоимость перелета туда-обратно в популярные страны Европы в январе—апреле 2025 года

Направление Стоимость перелета (тыс. руб.) Изменение год к году (%)
Италия 66,5 -10
Франция 69,3 2
Испания 71,7 -14
Молдавия 53,5 -4
Германия 64,6 6
Великобритания 53,9 -7
Кипр 46,9 -8
Черногория 70,3 -8
Швейцария 85,4 -2
Венгрия 48,9 -25
Греция 69,6 15
Нидерланды 64 -25
Португалия 82,1 -0,9
Австрия 54 -10
Болгария 67,1 14

Источник: «Яндекс Путешествия».

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