В Краснодаре 56 ветеранов войны получили знаки Почетных граждан

В Краснодаре завершили вручение знаков «Почетный гражданин города Краснодара» участникам Великой Отечественной войны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Награды получили все 56 ветеранов, проживающих в городе. Церемонии прошли по всем внутригородским округам: по 15 знаков вручили в Западном и Прикубанском округах, 14 — в Карасунском, 12 — в Центральном. Первые награды вручили Галине Чубаровой и Петру Баринову.

В частности, знак был вручен Марфе Романовой, ветерану, которой в сентябре исполнится 100 лет. В годы войны она работала медсестрой в госпитале, позже преподавала географию и биологию в школе. В Краснодаре живет с 2000 года и занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Также депутаты городской Думы приняли решение увеличить ежемесячные выплаты Почетным гражданам города до 25 тыс. руб. после налогообложения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре отменили военный парад ко Дню Победы. Решение приняли в соответствии с приказом Минобороны РФ и мерами безопасности.

Нурий Бзасежев