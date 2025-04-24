Строящийся завод безалкогольных напитков под Воронежем получил 1,3 млрд прибыли

ООО «Глобальные напитки», реализующее в особой экономической зоне «Центр» под Воронежем проект по созданию производства безалкогольных газированных и тонизирующих напитков, закончило 2024 год с чистой прибылью 1,3 млрд руб. Годом ранее компания получила чистый убыток в 87,6 млн руб., следует из финотчета компании, опубликованного на Rusprofile.

Выручка «Глобальных напитков» при этом составила 5,3 млрд руб. Данные по этому показателю по итогам 2023 года не раскрываются. Дебиторская задолженность предприятия выросла на 3,7% — с 350,9 до 363,8 млн руб., кредиторская — в 12 раз (с 138,7 млн руб. до 1,7 млрд руб).

Производитель напитков под брендами Fresh Bar и «Ильинские лимонады», энергетиков Tornado и E-on Global Functional Drinks заявил о проекте в ОЭЗ «Центр» в 2022 году. Объем вложений оценивался в 7 млрд руб. В конце 2023 года инвестор сообщил о планах построить рядом с воронежским заводом логистический комплекс за 10 мрлд руб. Ожидалось, что складские площади появятся в 2026–2027 годах.

Изначально стоимость строительства воронежского завода безалкогольных напитков оценивалась в 5 мрлд руб. Его планировалось возвести к 2026 году.

Подробнее об изначальных параметрах проекта — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова