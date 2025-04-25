Незаконное трудоустройство мигрантов подорожает на порядок

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов внес в Государственную думу законопроект, предусматривающий значительное повышение штрафов за незаконное трудоустройство мигрантов. Наказание может вырасти в 10 раз для физлиц и вдвое для юрлиц. Для Петербурга, Москвы, Московской и Ленинградской областей эсеры прописали еще более суровые штрафы. Господин Миронов настаивает, что его инициатива обусловлена не борьбой с приезжими, а тем, что последняя индексация санкций проходила почти 10 лет назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Оберег, Коммерсантъ Фото: Максим Оберег, Коммерсантъ

Документ, внесенный СРЗП в Госдуму, подразумевает поправки к ст. 18.15 Кодекса РФ об административных нарушениях (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства). За привлечение иностранца к работе без разрешения на работу или патента штрафы могут вырасти с 2–5 тыс. рублей до 20–50 тыс. рублей для физлиц. Для должностных лиц сумма в 25–50 тыс. рублей может вырасти до 125–250 тыс. рублей. Юрлица же могут отдать в казну не 250–800 тыс. рублей, а 0,5–1,6 млн рублей.

Максимальные санкции за привлечение к работе иностранца без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы идентичны.

Нарушения, которые совершат в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской области, прописаны в документе отдельно. Здесь штрафы могут изменить следующим образом. Имеющийся штраф в 5–7 тыс. для граждан вырастет в 10 раз. Для должностных лиц с 35–70 тыс. до 170–350 тыс. рублей. Для юрлиц штраф был от 400 тыс. до 1 млн рублей, а запланирован от 800 тыс. до 2 млн рублей.

«В условиях постоянного роста цен и заработных плат действующие размеры штрафов утратили свою актуальность, что требует их пересмотра и приведения в соответствие с реальной экономической ситуацией. В начале 2024 года максимальная зарплата мигрантов на производстве достигала 105 тыс. рублей в месяц, а уже к лету она выросла почти до 150 тыс. рублей»,— следует из пояснительной записки к законопроекту.

Анализ вакансий и предложений показывает, что за 2024 год приезжие в Россию стали получать в среднем на 40% больше, чем в 2023 году, рассказывает председатель СРЗП Сергей Миронов. По его словам, зарплаты мигрантов растут бешеными темпами. «Конечно же, в этой ситуации работодателям проще нанимать мигрантов нелегально. Тут никаких налогов, никакого контроля со стороны государства, и с учетом масштабной работы по борьбе с нелегальной миграцией это абсолютно недопустимо»,— считает депутат.

Господин Миронов настаивает: очень важно отметить, что из-за инфляции сейчас растут многие другие штрафы в иных сферах, например, санкции за нарушения в области обработки персональных данных, за нарушение ПДД или продажу сигарет несовершеннолетним. Как утверждается в документе, внесенном в ГД, за период с 2016 по 2025 год накопленный уровень инфляции в РФ составил более 60%. По мнению эсеров, реальное воздействие штрафных санкций сейчас ослабилось, а в условиях постоянного роста цен и зарплат штрафы не актуальны. Так что эта инициатива просто продолжает политику индексации штрафов, заключил лидер «Справедливой России».

Полина Пучкова