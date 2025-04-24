КубГАУ занял второе место в аграрном рейтинге вузов России

Кубанский государственный аграрный университет им. Трубилина занял второе место в предметном рейтинге RAEX по направлению «Сельское хозяйство» в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба рейтингового агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: old.kubsau.ru Фото: old.kubsau.ru

Согласно опубликованным данным, КубГАУ получил 77,81 балла и сохранил прошлогоднюю позицию. В тройку также вошли: Ставропольский государственный аграрный университет (61,77 балла) и Донской государственный технический университет, который поднялся с девятой на четвертую строчку (60,41 балла).

Лидером рейтинга остался Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К.А. Тимирязева с максимальной оценкой в 100 баллов.

При формировании рейтинга учитывались данные Минобрнауки РФ, библиометрических систем, агрегаторов онлайн-курсов, соцсетей Telegram, YouTube, «ВКонтакте» и провайдеров медиааналитики «СКАН-Интерфакс»,. В предметную область сельского хозяйства входят агрохимия, агрономия, садоводство, агроинженерия, технологии переработки продукции, аквакультура и другие направления.

Анна Гречко