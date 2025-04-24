Петербуржцам помогли вернуть почти 54 млн рублей долгов по зарплате

Судебные приставы Санкт-Петербурга помогли местным жителям получить 54 млн рублей долгов по заработной плате. Такие данные приводятся на 1 апреля 2025 года.

В частности, электромонтажная компания должна была выплатить пяти уволенным сотрудникам почти 800 тыс. рублей. Петербуржцы сами обратились в районный суд по вопросу нарушения их трудовых прав в части невыплаты заработной платы.

Приставы уведомили фирму о возбуждении исполнительного производства, а также предупредили о штрафных санкциях. Так как компания в установленный срок не исполнила судебное решение, ей пришлось заплатить исполнительский сбор. Далее организация покрыла долг перед бывшими сотрудниками.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что петербуржец получил 5 млн рублей компенсации за залитую кипятком квартиру.

Татьяна Титаева