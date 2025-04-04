Петербуржец получил 5 млн рублей компенсации за залитую кипятком квартиру

После аварии на трубопроводе, которая привела к порче квартир и имущества, житель Санкт-Петербурга получил 5 млн рублей компенсации от предприятия. Из-за потери памятных вещей ему пришлось обратиться к психологу, сообщили в ГУФССП России по Петербургу.

Жилье из-за аварии было залито горячей водой, что привело к ее негодности для проживания В такой ситуации владелец вынужден был провести незамедлительный ремонт. Собственник обратился в суд, чтобы получить выплату.

В сумму компенсации вошли стоимость восстановительного ремонта и поврежденного имущества. К тому же на протяжении пяти месяцев петербуржец снимал жилье на время ремонта. Потеря вещей особо остро была воспринята им.

«Горожанин обратился к психологу, так как остро переживал потерю дорогих для памяти вещей — фотографий усопших родственников, открыток и магнитов из путешествий. Оливковое дерево, привезенное петербуржцем из поездки в Италию, было полностью уничтожено»,— уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сбивший петербурженку самокатчик выплатит компенсацию и покроет стоимость лечения.

Татьяна Титаева