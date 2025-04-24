Пригородный поезд Егоршино — Нижний Тагил будет делать остановку в Самоцвете

С 26 апреля пригородный поезд Егоршино — Нижний Тагил №6893/6894 будет делать круглогодичную остановку на станции Самоцвет (поселок Самоцвет муниципального образования Алапаевское), сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Остановка введена по просьбам жителей региона. Электричка будет отправляться со станции Егоршино в 05:33 по местному времени. На станцию Самоцвет она будет прибывать в 06:07 и отправляться с нее в 06:09. Прибытие в Нижний Тагил в 09:45.

Ранее сообщалось, что с 30 марта пригородные электропоезда «Финист» на направлении Екатеринбург — Кузино — Шаля стали останавливаться на станции Бойцы (деревня Крылосово, городской округ Первоуральск).

Полина Щуцкая