На СвЖД изменится расписание электропоездов «Финист» из-за новой остановки Бойцы
С 30 марта пригородные электропоезда «Финист» на направлении Екатеринбург — Кузино — Шаля будут останавливаться на станции Бойцы (деревня Крылосово, городской округ Первоуральск) круглогодично, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Остановка на станции Бойцы будет осуществляться в 05:56-05:57 по направлению в Екатеринбург и в 18:51-18:52 по направлению в Кузино и Шалю. Изменения коснутся поездов №7051/7052 Екатеринбург — Шаля и №7053/7054 Екатеринбург — Кузино.
В связи с этим будет скорректировано расписание движения этих поездов:
- №7053 Екатеринбург – Кузино будет отправляться в 17:37, прибывать в 19:11 (позднее на 2 минуты);
- №7054 Кузино – Екатеринбург будет отправляться в 05:37 (раньше на 2 минуты), прибывать в 07:11.
Стоимость проезда от Екатеринбурга до станции Бойцы составит 191 руб.