На СвЖД изменится расписание электропоездов «Финист» из-за новой остановки Бойцы

С 30 марта пригородные электропоезда «Финист» на направлении Екатеринбург — Кузино — Шаля будут останавливаться на станции Бойцы (деревня Крылосово, городской округ Первоуральск) круглогодично, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Остановка на станции Бойцы будет осуществляться в 05:56-05:57 по направлению в Екатеринбург и в 18:51-18:52 по направлению в Кузино и Шалю. Изменения коснутся поездов №7051/7052 Екатеринбург — Шаля и №7053/7054 Екатеринбург — Кузино.

В связи с этим будет скорректировано расписание движения этих поездов:

№7053 Екатеринбург – Кузино будет отправляться в 17:37, прибывать в 19:11 (позднее на 2 минуты);

№7054 Кузино – Екатеринбург будет отправляться в 05:37 (раньше на 2 минуты), прибывать в 07:11.

Стоимость проезда от Екатеринбурга до станции Бойцы составит 191 руб.

Полина Щуцкая