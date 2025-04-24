СМИ: Индия может выйти из соглашения с Пакистаном о прекращении огня

Власти Индии «серьезно рассматривают» возможность выхода из соглашения о прекращении огня с Пакистаном, пишет News18 со ссылкой на источники. В качестве причины указывается «неспособность» Исламабада выполнять свои обязательства по контролю на границе стран и предотвращению терроризма. Сообщение появилось на фоне обострения отношений стран из-за теракта на севере Индии.

По словам источников, несмотря на условия соглашения о прекращении огня, заключенного в феврале 2021 года, в союзную территорию на севере Индии Джамму и Кашмир продолжают проникать базирующиеся в Пакистане террористические группировки «Лашкар-э-Тайиба» (запрещенная в России террористическая организация), «Джейш-э-Мохаммед» и «Фронт сопротивления».

Собеседники News18 сообщили, что органы безопасности Индии «полностью готовы к выходу из соглашения о прекращении огня» и могут справиться с последствиями этого решения. «Последний теракт в Пахалгаме свидетельствует о неспособности Исламабада ликвидировать террористическую инфраструктуру»,— сказали источники.

Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном вступило в силу 25 февраля 2021 года и было подписано «в интересах взаимовыгодного и устойчивого мира вдоль границ». Стороны договорились о механизмах двусторонних контактов, которыми будут пользоваться для разрешения непредвиденных ситуаций.

В Кашмире, где 22 апреля боевики открыли огонь по туристам, нет государственной границы. Его территорию разделяет линия контроля, вдоль которой Индия и Пакистан договорились соблюдать режим прекращения огня. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке группировок, действующих в регионе. Пакистан обвинения отвергает.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Кошмар в Кашмире».

Лусине Баласян