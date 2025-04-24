На Кубани 10 млрд рублей вложили в модернизацию производства и виноградники

Винодельческое предприятие Olymp Winery завершает масштабную модернизацию производства в Крымском районе Кубани и в мае 2025 года запустит выпуск игристых вин. Общий объем инвестиций в проект составил около 10 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рамках проекта уже полностью оборудована производственная площадка: установлены акратофоры, линия розлива, завершаются пуско-наладочные работы, а в мае технологическое оборудование будет введено в эксплуатацию.

Под руководством заместителя исполнительного директора по качеству Марии Гармашовой также завершается строительство подвалов для хранения классических игристых вин. В 2024 году предприятие получило необходимые лицензии на производство по обоим технологиям — с выдержкой на осадке в бутылке и в металлических резервуарах.

Мария Удовик