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На Кубани 10 млрд рублей вложили в модернизацию производства и виноградники

Винодельческое предприятие Olymp Winery завершает масштабную модернизацию производства в Крымском районе Кубани и в мае 2025 года запустит выпуск игристых вин. Общий объем инвестиций в проект составил около 10 млрд руб.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рамках проекта уже полностью оборудована производственная площадка: установлены акратофоры, линия розлива, завершаются пуско-наладочные работы, а в мае технологическое оборудование будет введено в эксплуатацию.

Под руководством заместителя исполнительного директора по качеству Марии Гармашовой также завершается строительство подвалов для хранения классических игристых вин. В 2024 году предприятие получило необходимые лицензии на производство по обоим технологиям — с выдержкой на осадке в бутылке и в металлических резервуарах.

Мария Удовик

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