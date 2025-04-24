Мэр Ярославля получил представление из-за ненадлежащего благоустройства парков

Прокуратура внесла мэру Ярославля представление об устранении нарушений в связи с ненадлежащей организацией работы по благоустройству парков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что работы по благоустройству парков Судостроителей, 30-летия Победы, скверов около ДК «Гамма» и 950-летия Ярославля завершат в 2025 году. По муниципальным контрактам работы нужно было завершить в 2024 году, однако подрядчики не смогли этого сделать.

Неоднократно предпринимались меры прокурорского реагирования к муниципальному заказчику и к подрядчикам в связи со срывом сроков. Однако благоустройство не завершено до сих пор.

«Неисполнение муниципальных контрактов свидетельствует о ненадлежащей организации работы мэрии города Ярославля и подведомственных ей учреждений, а также о недостаточном контроле руководства за деятельностью подчиненных работников и подрядчиков»,— подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что мэру внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных улиц к ответственности.

Алла Чижова