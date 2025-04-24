В Краснодаре 25 апреля ограничат движение по улице Конгрессной

Движение транспорта на участке ул. Конгрессной в Краснодаре временно ограничат 25 апреля. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

С 10:00 до 22:00 по мск будет закрыт проезд от дома №1, корпус 2 до улицы Героев Афганистана. Мера связана с проведением церемонии закрытия III Всероссийского форума активистов движения «Пост №1», которая пройдет во Дворце Самбо.

Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

«Пост №1» — всероссийское движение школьников и студентов, несущих Почетную Вахту Памяти у мемориалов и Вечных огней в своих регионах. Форум в Краснодаре объединяет активистов, делегации из разных субъектов страны и включает патриотические акции.

Анна Гречко