СМИ сообщили о возможном приезде генпрокурора в Пермь

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов планирует посетить Пермь, сообщает портал Ura.ru со ссылкой на свои источники. Ожидается, что он примет участие в проверке деятельности прокуратуры региона. Как сообщил «Ъ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, господин Краснов должен прибыть в краевую столицу в мае или июне, однако точной даты визита пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Генпрокуратура РФ Фото: Генпрокуратура РФ

Отмечается также, что генпрокурор проведет личный прием граждан, а также встретится с представителями местного бизнеса.

О возможном визите генпрокурора РФ Игоря Краснова также сообщалось в 2023 году. Тогда он должен был посетить краевую столицу сразу после майских праздников.