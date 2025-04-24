Российский дзюдоист Лаврентьев завоевал золото чемпионата Европы

Российский дзюдоист Данил Лаврентьев стал чемпионом Европы в весовой категории до 73 кг. Турнир проходит в Подгорице.

В финальной схватке Лаврентьев одержал победу над итальянцем Мануэлем Ломбардо. Бронзовые медали завоевали француз Жоан-Бенжамен Габа и азербайджанец Рашид Мамедалиев.

Золото Лаврентьева стало первым для сборной России на этом турнире. Вчера Аюб Блиев и Мурад Чопанов завоевали серебряные медали в весовых категориях до 60 и 66 кг соответственно.

Данилу Лаврентьеву 22 года. В прошлом году он стал серебряным призером чемпионата Европы. Также на его счету два серебра и одна бронза различных турниров Большого шлема по дзюдо.

Чемпионат Европы по дзюдо завершится 27 апреля.

В апреле 2023 года Международная федерация дзюдо допустила россиян и белорусов до турниров под своей эгидой в статусе индивидуальных нейтральных атлетов.

Таисия Орлова