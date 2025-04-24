Форум коммунистов призвал антифашистов всего мира побороться за социализм

Делегаты завершившегося в Москве II Международного антифашистского форума приветствуют «перерастание борьбы с фашизмом в борьбу за социалистическое обновление всех стран планеты». Об этом говорится в обращении участников этого мероприятия, опубликованном сегодня, 24 апреля. Организатором приуроченного к 80-летию Победы трехдневного форума, как ранее сообщал «Ъ», стала КПРФ, а его участниками — представители коммунистических партий из 91 страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из обращения, «агрессивность империалистов» вытекает из «общего кризиса капитализма». За последние десятилетия, напоминают авторы документа, «глобалисты запятнали себя агрессиями против Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии», и «такую же участь империализм готовит для других стран и народов». Следствием тех же процессов стала «атака против России», для чего был создан «агрессивный плацдарм на Украине». При этом «реваншистские настроения» сегодня разжигают те же силы, которые потерпели поражение от Красной армии в 1945 году, а «в большинстве стран Запада» нарастают «антисоветизм, антикоммунизм и русофобия», отмечается в обращении.

В связи с этим делегаты форума потребовали ликвидации «фашистского режима в Киеве», отмены запрета Компартии Украины, свободного использования в стране русского языка и «восстановления снесенных памятников героям-антифашистам». Завершается обращение лозунгами: «Не дадим взорвать мир! No pasaran! Они не пройдут! Да здравствует единый фронт прогрессивных сил!» и призывом «вставать в ряды борцов с неофашизмом, за социальный прогресс и социализм».

Божена Иванова