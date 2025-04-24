Городской субботник, дизайн-маркет и «Библионочь»

На предстоящей неделе казанцев приглашают на большой городской субботник, который пройдет в формате «Чистых игр» на Изумрудном озере. В новом здании театра Камала состоится весенний фестиваль городской татарской культуры и дизайна «Язгы Печен базары». В Центре семьи «Казан» стартуют показы аудиоспектакля «9 этажей любви», а на театральной площадке MON можно будет посетить «Вечер несбывшихся спектаклей». 26 апреля Национальная библиотека РТ присоединится к всероссийской ежегодной акции «Библионочь». Подробнее — в афише «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фестиваль городской татарской культуры и дизайна «Печен базары»

Фото: Официальная группа ВК фестиваль городской татарской культуры и дизайна «Печен базары»

Фото: Официальная группа ВК

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Какие спортивные события посетить

Какие выставки посетить

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран заслуженный артист России Алексей Глызин

Фото: официальный сайт артиста glyzin.ru заслуженный артист России Алексей Глызин

Фото: официальный сайт артиста glyzin.ru

24 апреля в КРК «Пирамида» пройдет сольный концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина в рамках большого юбилейного тура. В программе прозвучат лучшие хиты, среди которых — «Ты не ангел», «Зимний сад», «Поздний вечер в Сорренто», «Письма издалека», «То ли воля, то ли не воля» и другие композиции. Начало в 19:00, билеты от 2100 руб. (6+)

24 апреля в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт камерного оркестра под руководством Дмитрия Чиркова. На экранах будет транслироваться живопись художников эпохи Возрождения Леонардо да Винчи и Микеланджело. Музыкальная программа включает в себя исполнение известных произведений Иоганна Себастьяна Баха, композиций Ханса Циммера к фильмам «Интерстеллар», «Гладиатор», а также произведений Рамина Джавади к сериалам «Игра престолов», «Мир Дикого Запада» и не только. Начало в 19:00, билеты — 1700 руб. (6+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран симфонический оркестр CGM Orchestra

Фото: официальный сайт https: / cgmorchestra.ru симфонический оркестр CGM Orchestra

Фото: официальный сайт https: / cgmorchestra.ru

25 апреля в детском центре «Экият» симфонический оркестр CGM Orchestra исполнит программу «Музыкальные миры Хаяо Миядзаки», куда войдут саундтреки к шедеврам аниме студии Ghibli, основанной в 1985 году Хаяо Миядзаки. В программе прозвучат саундтреки из «Унесёнными призраками», «Ходячего замка», «Принцессы Мононоке», «Моего соседа Тоторо» и других фильмов. Начало в 19:00, билеты от 1000 руб. (6+)

27 апреля в Татарской филармонии имени Тукая пройдет концерт «Халкым». В программе прозвучат народные песни и произведения композиторов-основоположников татарской профессиональной музыки. В концерте примут участие Татарский Государственный ансамбль песни и пляски Республики Татарстан, а также Виль Усманов, Асылъяр, Алмас Хусаинов и другие исполнители. Начало в 17:00, стоимость билетов — от 700 руб. (6+)

27 апреля в ГБКЗ имени Сайдашева оркестр CAGMO представит концертную программу по мотивам творчества знаменитого итальянского композитора — Людовико Эйнауди. Уникальные симфонические аранжировки композиций в исполнении струнных и фортепиано подарят чувство погружения в атмосферу любимых кинокартин, таких как «1+1», «Чёрный лебедь», «Это — Англия», «Земля Кочевников» и многие другие. Начало в 18:00, стоимость билетов — от 2400 руб. (6+)

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Какие спектакли посмотреть

25 и 26 апреля можно будет посетить аудиоспектакль «9 этажей любви» — часовую пешеходную прогулку по набережной Казанки и Центру семьи «Казан». Зрители узнают историю артиста Сергея, который пытается реализоваться в профессии, заработать деньги для молодой семьи и наладить отношения с женой. Начало показов в 19:00 и 17:30, билеты от 1500 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран моноспектакль «Моему сыну»

Фото: Источник - сайт творческой лаборатории «Угол» моноспектакль «Моему сыну»

Фото: Источник - сайт творческой лаборатории «Угол»

26 апреля в 19:00 в творческой лаборатории «Угол» покажут моноспектакль «Моему сыну». Это трогательные, местами ироничные рассуждения молодого отца о трудностях в воспитании первенца: о любви и памперсах, футболе и танцах, создании первой рок-группы и «предзаправочных» хот-догах перед походом на скучное мероприятие. Стоимость билета — 500 руб. (12+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран пластический перформанс «Элиф»

Фото: сайт театральной площадки MON пластический перформанс «Элиф»

Фото: сайт театральной площадки MON

26 апреля на сцене театральной площадки MON покажут работу Нурбека Батуллы, удостоенную «Золотой маски» — пластический перформанс «Алиф». Это притча о языке, вдохновленная стихотворением Габдуллы Тукая. Создатели спектакля «Алиф» через язык тела и аутентичное татарское пение пытаются проникнуть в тот культурный слой, который был «забыт» народом. Начало в 19:00, билет от 700 руб. (16+)

27 апреля в театре на Булаке покажут спектакль «Зима». Это история о неоправдавшихся ожиданиях и несбывшихся надеждах, о желании чего-то хорошего и большого. В центре сюжета — два совсем юных солдатах, замерзающих в зимнем лесу. Начало в 15:00, стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

30 апреля в 19:00 на сцене театральной площадки MON хореограф Ильдар Алекбаев представит пластический спектакль «15 172». Это порядковый номер, который он получил в СПИД-центре, когда узнал о своем положительном статусе 10 лет назад. История о стигматизации общества и поддержке друзей рассказывается от первого лица, откровенно и без прикрас. Билеты от 380 руб. (18+)

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Какие спортивные события посетить

25 апреля в «Баскет-холле» пройдет финала Единой лиги ВТБ. В матче примут участие казанский баскетбольный клуб УНИКС и саратовский «Автодор». Начало в 19:00, стоимость билетов — от 360 руб.

27 апреля на «Ак Барс Арене» состоится футбольный матч Российской премьер-лиги МИР с участием ФК «Рубин» и «Факел» (Воронеж). На матче выступят звезды татарской эстрады Фирдус Тямаев и Марат Яруллин. Начало в 19:00, билеты от 200 руб.

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Какие выставки посетить

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран выставка «Глиняная книга: возвращение к истокам», куда вошли работы казанского художника Рустема Шамсутова.

Фото: телеграмм канал галереи «Хазинэ» выставка «Глиняная книга: возвращение к истокам», куда вошли работы казанского художника Рустема Шамсутова.

Фото: телеграмм канал галереи «Хазинэ»

В галерее «Хазинэ» заработала выставка «Глиняная книга: возвращение к истокам». В нее вошли работы казанского художника Рустема Шамсутова — керамика и живопись. Произведения объединяет тема образов и архетипов, знаков и символов тюрко-татарской культуры, а также ее легенды и предания. Экспозиция будет открыта до 14 июня. Стоимость билетов на выставку — от 150 руб.

Также в галерее «Хазинэ» можно посетить выставку «Судьбы, высеченные на камне», объединяющую изобразительное искусство, скульптуру, архивные материалы и мультимедийные технологии. На ней представлены работы, созданные как непосредственными участниками боевых действий, так и художниками послевоенного времени, стремившимися передать весь драматизм событий. Также свои экспонаты предоставили Казанский пороховой завод и Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. Экспозиция открыта до 11 января, билеты — от 150 руб.

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Что смотреть в кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская семейная комедия «Денискины рассказы»

Фото: https: / www.kinopoisk.ru / picture / 4196621 Российская семейная комедия «Денискины рассказы»

Фото: https: / www.kinopoisk.ru / picture / 4196621

24 апреля в прокат выходит российская семейная комедия «Денискины рассказы». Лето — это маленькая жизнь, а для Дениса Кораблева еще и полная удивительных приключений. Его семья во главе с бабушкой отправляется на дачу, где Дениске предстоит завести новых друзей, впервые влюбиться и отправиться в захватывающее путешествие во имя этой самой любви.

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Чем заняться еще

24 апреля на сцене КЦ «Сайдаш» со своим стендапом выступит Саша Малой — комик, участник YouTube-шоу «Самый умный комик», «Разгоны», «Книжный клуб» и других. Юмор комика характеризуется экспрессивностью и искренностью. Начало в 20:00, билеты от 1000 руб. (18+)

25 апреля на театральной площадке MON пройдет «Вечер несбывшихся спектаклей». Участники встречи могут рассказать на ней о своих нереализованных постановках и театральных проектах — возможно, в качестве терапии. Начало в 19:00, билеты — 300 руб. (16+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран большой городской субботник в формате квеста «Чистые игры»

Фото: группа ВК - Чистые Игры — Татарстан большой городской субботник в формате квеста «Чистые игры»

Фото: группа ВК - Чистые Игры — Татарстан

26 апреля на озере Изумрудное пройдет большой городской субботник в формате квеста «Чистые игры». В программу войдут концерт, зарядка и сами «Чистые игры», по правилам которых участникам предстоит собирать отходы и получать за это баллы в мобильном приложении. Также на территории озера будут работать интерактивные станции, на которых можно переработать бумагу, измельчить пластик на велошредере и сделать из него брелоки, поучаствовать в мастер-классе по печати 3D-ручкой из переработанного пластика. Начало в 9:30, для участия нужна бесплатная регистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фестиваль городской татарской культуры и дизайна «Печен базары»

Фото: Официальная группа ВК фестиваль городской татарской культуры и дизайна «Печен базары»

Фото: Официальная группа ВК

26 апреля в новом здании театра Камала пройдет фестиваль городской татарской культуры и дизайна «Печен базары». Посетить маркет можно будет с 15:00 до 20:00. Вход по бесплатной регистрации.

26 апреля Национальная библиотека РТ присоединится к всероссийской ежегодной акции «Библионочь». В программе: экскурсии, книжные выставки, квест для детей, квиз для подростков, коллажная мастерская, «открытый микрофон» и выступления читателей с отрывками из произведений о Героях Великой Отечественной войны, а также отчетный концерт «Кружка хора». Начало мероприятий в 13:00. На часть событий нужна бесплатная регистрация.

27 апреля в Stand Up Club Kazan выступит Настя Веневитина — стендап-комик, участница шоу «Женский стендап» на ТНТ. Зрители услышат ее лучшие монологи, а также свежие шутки, которые ещё не показывали по телевидению. Начало в 18:00, билеты от 1000 руб. (18+)

29 апреля в Особняке Демидова пройдет лекция «Особняки в изобразительном искусстве». В мировом искусстве изображения особняков появились в XVI–XVII вв., когда художники создавали чертежи, схемы и акварельные рисунки, отображающие строящиеся дома. На протяжении столетий эта тема не исчезала из изобразительного искусства, став его важной частью. Лектором выступит искусствовед и преподавательница Казанского театрального училища Светлана Авдошина. Начало в 19:00, билеты — 500 руб. (12+)

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Гузель Ахметгалиева