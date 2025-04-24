«Переговоры встали на паузу»

Дональд Трамп заявил, что недоволен российскими ударами по Киеву. По его словам, в этом нет необходимости, и время выбрано очень неподходящее. Президент США призвал поскорее заключить мирное соглашение. Минобороны России утверждает, что наносит удары исключительно по военным объектам Украины. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что переговорный процесс в очередной раз зашел в тупик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Переговоры, похоже, встали на очередную паузу. Обновленный план, судя по всему, скажем мягко, не принят сторонами. Под большим вопросом ресурсная сделка, видимо, ее подписание вновь откладывается на неопределенный срок. Также возникла заминка вокруг визита в Москву спецпосланника США Стивена Уиткоффа. Владимир Зеленский и Дональд Трамп продолжили пикировки. Президент США осудил российский удар по Киеву фразой «Владимир остановись. Давайте подпишем мирное соглашение!» При этом РФ отрицает, что наносит удары по мирным целям. Главу Белого дома сейчас много критикуют за то, что он более на стороне России, нежели Украины. Сейчас он, похоже, на все это ответил.

Зеленский сообщил, что на прошедших накануне переговорах в Лондоне был согласован новый документ по урегулированию конфликта. Вернее, поправки к мирному плану Трампа, которого, к слову, официально никто не видел, были лишь публикации в СМИ. Как бы то ни было, в Вашингтон направлены предложения украинской стороны, согласованные с европейскими партнерами. Подробности Владимир Александрович не раскрыл. Он лишь упомянул о том, что не приемлет соглашения, которые не соответствуют конституции и основным ценностям страны. Не трудно догадаться, что речь идет о статусе Крыма.

Отвергнутый Киевом мирный договор предполагал признание российского статуса полуострова Соединенными Штатами Америки в одностороннем порядке. Трамп пояснил, что от Украины и других стран ничего подобного не требовалось, и что по факту этот регион Киевом давно потерян. Но Зеленский с этим не согласен. Европейские партнеры его в этом поддерживают, хотя и призывают к компромиссу.

Похоже, все возвращается к формуле замороженного конфликта с разными вариациями на эту тему.

Главный вопрос: как поступит Дональд Трамп? Версий несколько: уйдет в сторону, продолжит попытки найти компромисс, надавит на обоих участников противостояния или примет чью-то сторону. Выбираем номер два — продолжит попытки. Хотя бы потому, что ни Россия, ни Украина от переговоров не отказываются. Зеленский продолжает считать Америку главным союзником. Россия официально поддерживает усилия Белого дома в поисках нужного решения.

Впрочем, возможен и другой сценарий: все останется так, как сейчас, без каких-либо изменений, а переговоры приобретут рутинный характер, будут продолжаться вечно. Дональд Трамп обещает этого не допустить. Но мы же видим, что в мире происходит. В любой точке может полыхнуть. Вот Индия и Пакистан — две ядерные державы — грозят друг другу необратимыми последствиями. В такой ситуации очень трудно быть оптимистом.

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Дмитрий Дризе