В Черноземье 25 апреля будет сухо и тепло, от +9°С до +26°С

В пятницу, 25 апреля, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется переменная облачность, осадков нигде не будет. Согласно данным Гидрометцентра России, температура в макрорегионе будет варьироваться от +9°C до +26°C.

В Белгороде ночью прогнозируется малооблачная погода, температура до +12°C, днем — до +26°C, переменная облачность.

В Воронеже на протяжении суток будет облачно с прояснениями. Ночью температура опустится до +11°C, днем потеплеет до +25°C.

В Курске на протяжении суток ожидается переменная облачность. Ночью воздух прогреется до +12°C, днем — до +23°C.

В Липецке в течение суток будет облачно с прояснениями, температура составит от +9°C ночью до +24°C днем.

В Орле ночью будет до +9°C, днем — до +22°C. В течение суток прогнозируется переменная облачность.

В Тамбове ночью будет облачная погода, прогнозируется до +9°С. Днем ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +25°С.

Ульяна Ларионова