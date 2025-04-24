Politico: делегацию США на переговорах с Ираном возглавит Майкл Антон

Администрация президента США Дональда Трампа назначила директора по политическому планированию Госдепа Майкла Антона главой делегации американской делегации на переговорах с Ираном по ядерной сделке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: U.S. Department of State Фото: U.S. Department of State

«Директор по политическому планированию Госдепартамента Майкл Антон возглавит группу из примерно десятка правительственных чиновников США на предстоящих переговорах с Ираном по ядерной программе»,— говорится в публикации Politico.

За последние две недели делегации США и Ирана провели два раунда переговоров в Омане и Италии. После переговоров в Риме министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран и США договорились начать разработку параметров потенциальной ядерной сделки. Третий раунд должен был пройти в Омане 23 апреля, однако 24 апреля иранские СМИ сообщили о переносе консультаций на 26 число. Сообщалось, что переговоры были перенесены по логистическим причинам.

Подробности — в материале «Ъ» «В ядерную сделку вписывают импорт».

Анастасия Домбицкая