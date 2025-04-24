В Набережных Челнах 26-летний местный житель предстанет перед судом по факту нападения на сотрудников полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Челнах местный житель предстанет перед судом за нападение на полицейских

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Челнах местный житель предстанет перед судом за нападение на полицейских

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел ночью 13 января на одной из улиц Набережных Челнов. Полицейские во время патрулирования обратили внимание на группу автомобилей, водители которых выполняли опасные маневры, создавая угрозу безопасности дорожного движения. При попытке остановить один из автомобилей подозреваемый намеренно совершил наезд на сотрудника полиции, в результате чего пострадавшему был сломан палец.

Затем водитель совершил наезд на второго полицейского и протащил его несколько метров на капоте своего автомобиля. Сотрудник полиции вынужден был произвести предупредительный выстрел из табельного оружия, после чего водитель сбросил его на землю и скрылся, но вскоре был задержан.

На период судебного разбирательства обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Артём Дергунов