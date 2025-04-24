В мобильном приложении Т-Банка произошел сбой
Клиенты Т-Банка не могут совершать переводы из-за нарушения работы мобильного приложения. Пользователи жалуются и на другие разделы внутри программы. В агентстве уточнили, что пик жалоб пришелся на 16:45 мск.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Сейчас наблюдается нестабильная работа банковских сервисов. Мы уже исправляем ситуацию»,— сообщили в службе поддержки Т-Банка «Интерфаксу». За последний час больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Москвы, а также Тверской и Нижегородской областей. Также проблемы фиксируются в работе приложения «Т-инвестиции».