В мобильном приложении Т-Банка произошел сбой

Клиенты Т-Банка не могут совершать переводы из-за нарушения работы мобильного приложения. Пользователи жалуются и на другие разделы внутри программы. В агентстве уточнили, что пик жалоб пришелся на 16:45 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Сейчас наблюдается нестабильная работа банковских сервисов. Мы уже исправляем ситуацию»,— сообщили в службе поддержки Т-Банка «Интерфаксу». За последний час больше всего жалоб поступило из Санкт-Петербурга и Москвы, а также Тверской и Нижегородской областей. Также проблемы фиксируются в работе приложения «Т-инвестиции».