Суд заочно арестовал бывшего совладельца СМЗ и объявил его в международный розыск

По информации «Ъ-Прикамье», сегодня Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о заочном аресте бывшего совладельца ОАО «Соликамский магниевый завод» Петра Кондрашева. В пресс-службе суда «Ъ-Прикамье» сведения оперативно не прокомментировали. По данным источника «Ъ-Прикамье», 21 апреля старший оперуполномоченный Савеловского ОВД подписал постановление об объявлении бизнесмена в международный розыск. Было установлено, что еще в 2020 году бизнесмен выехал за пределы РФ в Австрию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Кондрашев в Перми на пресс-конференции в 2004 году

Фото: Евгений Запискин Петр Кондрашев в Перми на пресс-конференции в 2004 году

Фото: Евгений Запискин

Как ранее сообщал «Ъ», в отношении бывшего совладельца ОАО «Соликамский магниевый завод» Петра Кондрашева СКР было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и фальсификация доказательств, бизнесмен объявлен в розыск. По данным источников, дело было возбуждено в ноябре 2024 года по заявлению бывшего делового партнера господина Кондрашева Сергея Поволокина. В 2016 году он погасил вексель на $9 млн, выданный Петру Кондрашеву другим бывшим совладельцем СМЗ Игорем Пестриковым в обмен на 24,99% акций завода, но в итоге все они были обращены в доход государства. Господин Поволокин считает, что его обманули. С господином Кондрашевым у них было несколько споров в арбитражном суде. Ранее господин Кондрашев был объявлен в федеральный розыск.