Мемориальную доску актеру Александру Тютрюмову открыли в Подпорожье

На фасаде Подпорожского культурно-досугового комплекса 22 апреля установили мемориальную доску актеру Александру Тютрюмову, который известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Заслуженный артист России скончался 7 мая 2023 года от воспаления внутренних органов. Был похоронен на Большеохтинском кладбище в Петербурге. В этом году господину Тютрюмову исполнилось бы 66 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Свою карьеру актер начинал в Подпорожском народном театре, с 1995 года работал на киностудии «Ленфильм». В июне 2021 года выдвигался кандидатом для участия в выборах в Законодательное собрание Петербурга от партии «Родина». В это же время преподавал предмет «Мастерство продюсера кино и телевидения» в СПГИКиТ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной директора Историко-мемориального музея «Смольный» Николая Третьякова.

Андрей Маркелов