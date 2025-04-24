После проверок КСП в бюджет Кубани вернули более 450 млн рублей

После проверок Контрольно-счетной палаты Кубани в 2024 году в бюджеты всех уровней возвращено более 450 млн руб. Об этом на сессии краевого парламента заявил глава КСП Сергей Усенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава КСП Кубани Юрий Усенко

Фото: пресс-служба ЗСК Глава КСП Кубани Юрий Усенко

Фото: пресс-служба ЗСК

По его словам, в течение 2024 года аудиторы провели 379 проверок, охватив более 2,5 тыс. объектов. Всего за последние пять лет сумма возвращенных в бюджет средств превысила 3 млрд руб.

Говоря об итогах работы, Сергей Усенко отметил улучшение исполнительской дисциплины в краевых органах власти — общее количество нарушений сократилось на 20%. Однако в КСП считают, что резервы для устранения системных проблем еще есть.

Одновременно выросло число случаев нецелевого использования бюджетных средств, нарушений при реализации государственных программ и проведении закупок. По рекомендациям палаты администраторам бюджета пришлось внести изменения в отчетность на сумму 6 млрд руб., а с учетом корректировок за 2023 год — на 11 млрд руб.

В течение года КСП направила 257 официальных документов — представлений, предписаний и уведомлений о применении мер бюджетной ответственности. В правоохранительные органы и службы, отвечающие за контроль в сфере закупок, было передано 212 материалов. В результате было принято свыше 400 решений, включая возбуждение 11 уголовных дел.

Также специалисты палаты составили 705 административных протоколов. По ним назначены штрафы на сумму почти 23 млн руб. Более 100 должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Подводя итоги, председатель ЗСК Юрий Бурлачко призвал КСП активнее работать на упреждение нарушений, подчеркнув важную роль палаты в системе внешнего финансового контроля.

«Контрольно-счетная палата — ключевой элемент в обеспечении прозрачности и ответственности при расходовании краевых средств. Благодаря работе аудиторов осуществляется эффективный контроль за исполнением бюджетов, выявляются и устраняются проблемы в деятельности исполнительной власти и муниципалитетов»,— отметил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин