Аэропорт Чкалов попал в рейтинг самых удобных российских аэропортов Forbes

Нижегородский аэропорт «Чкалов» занял шестое место в рейтинге Forbes среди самых удобных аэропортов России. В исследовании участвовали 32 воздушные гавани, чей пассажиропоток в 2024 году превысил 1 млн человек. В аэропорту Чкалов за 2024 год он составил 1,5 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Исследователи Forbes оценили работу аэропорта по 15 параметрам, которые объединили в группы «Маршрутная сеть» (1,6 балла), «Сервис в аэропорту» (32,6 балла), «Ожидание багажа» (2,9 балла), «Транспортная доступность» (4,5 балла). Также анализировались пассажиропоток, точки торговли, инвестиции в аэропорт и время последней модернизации, отзывы на картах, стоимость кофе и воды, а также наличие бесплатного интернета. Итоговый балл Чкалова составил 41,6.

В тройке лидеров — аэропорт Шереметьево (50,7 балла), Домодедово (50,2 балла) и Новый Уренгой (47,1 балла).

Анастасия Титова