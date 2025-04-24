В КЧР утвердили 100% компенсации коммунальных платежей для ветеранов
Депутаты Карачаево-Черкесии утвердили стопроцентную компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, узников фашистских концлагерей и тружеников тыла. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в региональном законодательном собрании.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«С учетом аналогичной меры поддержки, установленной на федеральном уровне, размер компенсации расходов на оплату ЖКУ составит 100%»,— пояснил представитель заксобрания.
Льготу также получат бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками во время Второй мировой войны.
Для тружеников тыла закон предусматривает полную ежемесячную компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Инициатором введения данной меры поддержки выступил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.