Делегации Удмуртии передали частицы Вечного огня на церемонии в Москве

На территории Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве прошла торжественная церемония передачи частиц Вечного огня представителям делегации Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Она прошла 23 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Символично, что частичка Вечного огня поедет сегодня в Ижевск, так, как это было почти шестьдесят лет назад. Когда в Александровском саду впервые зажгли огонь, в тот же год он приехал в столицу Удмуртии, чтобы гореть на монументе Славы»,— сказала депутат Госдумы от Удмуртии Лариса Буранова. Она входила в состав делегации.

Церемония началась с зажжения факела от Вечного огня, после чего его перенесли к маленьким лампадам, которые будут доставлены в Ижевск и подшефный Лутугинский округ Луганской народной республики (ЛНР). Частица Вечного огня будет зажжена на Монументе боевой и трудовой славы в Ижевске 25 апреля.