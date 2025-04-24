В Ярославле изменится расписание автобусов на майские праздники

В Ярославле с 1 по 4, а также с 8 по 11 мая автобусы преимущественно будут ходить по расписанию выходного дня. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Городские автобусы с нумерацией до 99, трамваи и троллейбусы в указанные дни поедут по графику воскресенья. Маршрут №22с «Красная площадь» – «Студенческий городок» 3 и 10 мая поедет по расписанию субботы, а в другие праздничные дни вовсе ходить не будет.

Пригородные автобусы с нумерацией от 100 4 и 11 мая будут работать согласно графику воскресенья, в остальные праздничные дни – по расписанию субботы.

Маршрут №129 (Ярославль (КДП «Заволжье») – Туфаново) 2 и 9 мая работать не будет, 30 апреля и 7 мая – по расписанию пятницы, 4 и 11 мая – по расписанию воскресенья. Маршруты №156, 157 и 160 – по расписанию согласно дням недели.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что 9 мая в Ярославле движение будет перекрыто в районе Советской площади, а также в районе улицы Советской и Октябрьского моста.

Алла Чижова