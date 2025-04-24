Суд оставил без изменения приговор экс-заместителю прокурора Цимлянского района

Ростовский областной суд утвердил приговор бывшему заместителю прокурора Цимлянского района Виталию Сиденко, осужденному к 4,5 годам колонии общего режима за мошенничество (ч.3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в объеденной пресс-службе судов региона.

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Как сказано в апелляционном определении, опубликованном в картотеке Ростовского областного суда, Сиденко, используя служебные полномочия, «создал условия, при которых потерпевший был вынужден передать взятку должностному лицу прокуратуры с целью предотвращения вредных последствий для своих интересов». После получения денег от потерпевшего сотрудники ФСБ пытались задержать прокурора, однако он смог скрыться и выбросил деньги в окно автомобиля, также говорится в документе.

Усть-Донецкий районный суд Ростовской области приговорил Виталия Сиденко к 4,5 годам колонии общего режима. Также он лишен права занимать должности в органах государственной власти на два года после освобождения и чина советника юстиции.

Приговор обжаловала сторона обвинения. Гособвинитель просил переквалифицировать деяния осужденного дела по статье «Получение взятки» (п.«б,в» ч.5 ст.290 УК РФ) и назначить фигуранту десять лет колонии строгого режима со штрафом 5 млн руб. Однако апелляционная инстанция оставила решение районного суда без изменения.

Константин Соловьев