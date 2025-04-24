Президент Польши Дуда признал необходимость уступок со стороны Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что для достижения мирного соглашения на Украине обе стороны должны пойти на уступки. В интервью телеканалу Euronews он отметил, что ни одна из сторон не должна считать себя победителем, а мирный договор будет компромиссным и, вероятно, долговечным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Польши Анджей Дуда

Фото: Mindaugas Kulbis / AP Президент Польши Анджей Дуда

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

«Украине тоже в какой-то мере придется уступить, потому что скорее всего так и произойдет. В какой мере? Мне трудно сказать на этом этапе»,— сказал господин Дуда. Польский президент подчеркнул, что лишь такое взаимное отступление может привести к прочному миру. При этом он акцентировал ключевую роль США и их президента Дональда Трампа в урегулировании конфликта.

Накануне, 23 апреля, в Лондоне должна была пройти встреча делегаций США, европейских стран и Украины. Однако за сутки до переговоров госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф отменили поездки в Лондон. Их примеру последовали главы МИД Франции, Германии и Великобритании. Из-за этого встреча состоялась на уровне экспертов. До начала переговоров власти Украины публично отвергли возможность отказа от Крыма. На это президент США ответил, что это ударило по мирным переговорам.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».