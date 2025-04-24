Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Президент Польши Дуда признал необходимость уступок со стороны Украины

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что для достижения мирного соглашения на Украине обе стороны должны пойти на уступки. В интервью телеканалу Euronews он отметил, что ни одна из сторон не должна считать себя победителем, а мирный договор будет компромиссным и, вероятно, долговечным.

Президент Польши Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Президент Польши Анджей Дуда

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

«Украине тоже в какой-то мере придется уступить, потому что скорее всего так и произойдет. В какой мере? Мне трудно сказать на этом этапе»,— сказал господин Дуда. Польский президент подчеркнул, что лишь такое взаимное отступление может привести к прочному миру. При этом он акцентировал ключевую роль США и их президента Дональда Трампа в урегулировании конфликта.

Накануне, 23 апреля, в Лондоне должна была пройти встреча делегаций США, европейских стран и Украины. Однако за сутки до переговоров госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф отменили поездки в Лондон. Их примеру последовали главы МИД Франции, Германии и Великобритании. Из-за этого встреча состоялась на уровне экспертов. До начала переговоров власти Украины публично отвергли возможность отказа от Крыма. На это президент США ответил, что это ударило по мирным переговорам.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».

Новости компаний Все