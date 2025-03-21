Предприятие «Ростеха» подало новый иск к «МВЕН» на 80,5 млн рублей

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в «Ростех») обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском к казанской фирме «МВЕН». Истец требует взыскать с компании 80,5 млн руб. убытков. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 13 марта 2025 года. Предварительное судебное заседание назначено на 22 апреля.

Предприятие «Ростеха» не в первый раз судится с казанской фирмой. В 2022 году Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре обязал «МВЕН» передать 10 недостроенных самолетов Т-500 заказчику — «Технологии» в Обнинске. Суд также постановил снизить размер задолженности, которую «дочка» «Ростеха» должна выплатить фирме, более чем в пять раз — до 21,3 млн руб.

«Ростех» планировал создать в Татарстане производство одно- и двухместных легкомоторных сельскохозяйственных самолетов. В 2019 году предприятие «Технология» заявила, что самолеты, произведенные казанской фирмой, не соответствуют техническим условиям Росавиации, и отказалась их принимать.

По данным портала Rusprofile, обнинское предприятие с уставным капиталом почти 6,7 млрд руб. занимается производством технических керамических изделий. В 2018 году выручка организации составила 5,4 млрд руб., а прибыль — 1,8 млн руб.

Фирма «МВЕН» с уставным капиталом 10 тыс. руб. ведет вспомогательную деятельность, связанную с воздушным транспортом. В 2023 году компания имела выручку 82 млн руб. и прибыль 4,7 млн руб.

Диана Соловьёва