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Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 5 мая

Отопление отключат в Нижнем Новгороде 5 мая, сообщил мэр Юрий Шалабаев на встрече с главными редакторами нижегородских СМИ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, раньше отопление не выключат, так как по прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается похолодание. В какие-то моменты погода опустится на несколько градусов ниже нормативных значений.

Как писал «Ъ-Приволжье», отопительный сезон начался в Нижнем Новгороде 1 октября. В социальные учреждения тепло пустили досрочно.

Анастасия Титова

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