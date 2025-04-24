Отопительный сезон в Нижнем Новгороде завершится 5 мая
Отопление отключат в Нижнем Новгороде 5 мая, сообщил мэр Юрий Шалабаев на встрече с главными редакторами нижегородских СМИ.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По его словам, раньше отопление не выключат, так как по прогнозам синоптиков в ближайшие дни ожидается похолодание. В какие-то моменты погода опустится на несколько градусов ниже нормативных значений.
Как писал «Ъ-Приволжье», отопительный сезон начался в Нижнем Новгороде 1 октября. В социальные учреждения тепло пустили досрочно.