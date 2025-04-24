В Краснодаре не будут проводить парад Победы из соображений безопасности

Парад Победы 9 Мая не станут проводить в Краснодаре. Вместо этого парад проведут в Новороссийске. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, такое решение принято ради безопасности участников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

«Практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Рисковать жителями Краснодара, теми, кто придет на парад, участниками парада, конечно, мы не можем. Поэтому, посоветовавшись с руководством правоохранительных органов, с нашими военными коллективно приняли решение — риск исключить»,— сказал губернатор во время пленарного заседания законодательного собрания (цитата по «РИА Новости»).

Парад в Новороссийске будут транслировать на краевом канале. Из соображений безопасности онлайн пройдет и акция «Бессмертный полк». Также во дворах ветеранов состоятся поздравительные концерты.

Главный парад состоится 9 Мая на Красной площади в Москве. Его посетят более 20 глав государств и правительств. В их числе Китай, Белоруссия, Куба, Бразилия, Словакия и др. В середине апреля глава евродипломатии Кая Каллас потребовала от стран—кандидатов в ЕС не участвовать в праздновании, а всех, кто посетит его, по словам госпожи Каллас, ждут «последствия».

Подробнее — в материале «Ъ» «Перетягивание парада».

Екатерина Отрашкевич