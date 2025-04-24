Испания отказалась от миллионов израильских патронов

Испания отказалась от заказа 15,3 млн патронов у израильской компании в знак протеста против военной операции Израиля в секторе Газа. Однако этот шаг правительства оставит без патронов гражданскую гвардию Испании, пишет The Guardian.

Правительство Испании во главе с Педро Санчесом отказалось от любых оружейных сделок с Израилем еще в октябре 2023 года — в ответ на военную операцию израильских войск в секторе Газа. Однако год спустя Министерство внутренних дел Испании все же заключило сделку с израильской компанией IMI Systems на поставку 15,3 млн патронов калибра 9 мм. Через несколько дней об этом стало известно СМИ, и МВД пообещало отменить сделку.

Тем не менее 23 апреля МВД сообщило о желании все же исполнить этот контракт. В качестве довода в министерстве указали, что расторжение контракта на столь поздней стадии приведет к выплате израильской стороне всей суммы за предполагаемую поставку патронов (€6,6 млн), при этом никакого оружия Испания не получит. Более того, отметили в МВД, срыв поставок негативно скажется на возможностях гражданской гвардии обеспечивать правопорядок в стране.

Заявление МВД вызвало бурный протест левой партии Sumar Иоланды Диас, которая заявила, что намерение осуществить закупку патронов у Израиля — «вопиющее нарушение» договоренностей внутри правительства страны. Сегодня, 24 апреля, представители господина Санчеса и госпожи Диас заявили, что контракт в итоге будет расторгнут в одностороннем порядке.

Кирилл Сарханянц