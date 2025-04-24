В лицее во Франции ученик напал с ножом на одноклассников

Во французском Нанте 15-летний ученик лицея напал на одноклассников с ножом во время учебного дня. Одна старшеклассница скончалась, трое подростков получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источники в полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stephane Mahe / Reuters Фото: Stephane Mahe / Reuters

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени в частном лицее Нотр-Дам-де-Тут-Эд. Нападавший был задержан сотрудниками образовательного учреждения до приезда полиции.

По данным телеканала BFMTV, совершивший нападение подросток не состоял на учете в правоохранительных органах. Версия о том, что нападение на учеников лицея было террористическим актом, не рассматривается.