СК возбудил дело из-за недостроенного дома для сирот в Чебаркульском районе

Следственный отдел по Чебаркулю возбудил уголовное дело из-за срыва сроков строительства многоквартирного дома, в котором часть квартир планировалось передать сиротам. Будут допрошены сотрудники компании-застройщика и местной администрации, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области.

Дело возбудили после выезда руководителя регионального управления СК Алексея Колбасина в Чебаркульский район. На личном приеме к нему обратились жители поселка Тимирязевский. По их словам, там к установленному сроку не введен в эксплуатацию дом, в котором 54 квартиры должны были передать гражданам из числа детей-сирот. Оплата выполненных работ подрядчику проводилась своевременно.

СК отмечает, что ранее администрация Чебаркульского района получила из областного бюджета более 129 млн руб. на обеспечение детей-сирот жильем.

Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Помимо допросов, следовали осмотрят дом на соответствие проекту, проанализируют качество выполненных работ и назначат экспертизы.