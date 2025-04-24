Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной директора музея «Смольный»

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной директора Историко-мемориального музея «Смольный» Николая Третьякова, сообщает пресс-служба Смольного 24 апреля. По словам градоначальника, господин Третьяков являлся талантливым ученым и пользовался большим уважением среди коллег.

«Вся жизнь Николая Сергеевича, его открытость и преданность делу, любовь к родному городу — пример служения Петербургу и российской культуре. Светлая ему память»,— говорится в сообщении.

В разные годы Третьяков возглавлял ведущие учреждения культуры — музей-заповедник «Гатчина» и музей-заповедник «Павловск». Под его руководством проводилась большая работа по восстановлению и сохранению памятников мирового наследия.

В последние годы специалист возглавлял музей «Смольный», вместе с коллегами он создал уникальную экспозицию в подземном бункере исторического здания. Она посвящена обороне блокадного Ленинграда.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Беглов выразил соболезнования в связи со смертью президента Российской академии художеств Зураба Церетели. Он подчеркнул, что скульптор-монументалист и художник определял художественную жизнь России.

Андрей Маркелов