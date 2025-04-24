Спортсмены из Сочи завоевали серебро на чемпионате России по керлингу

Спортсмены из Сочи завоевали серебряные награды чемпионата России 2025 года по керлингу среди мужских команд. Соревнования прошли на тренировочной арене «Айсберг» с участием 22 коллективов, разделенных на две группы, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В турнире соперничали представители девяти регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской, Новосибирской, Челябинской, Ярославской областей, а также Красноярского и Краснодарского краев.

Сборная Краснодарского края, в составе которой выступали сочинские спортсмены Александр Полушвайко, Захар Сотников, Сергей Глухов, Дмитрий Миронов и Дмитрий Мальцев, в решающем матче уступила команде из Санкт-Петербурга. Бронзовые награды завоевали представители Москвы.

Директор департамента по физкультуре и спорту администрации Сочи Анатолий Мирошников поздравил спортсменов из Сочи с завоеванием серебряных медалей и выразил надежду на их успешные выступления в будущем. Он отметил, что такие достижения вдохновляют молодежь присоединяться к спортивным секциям и побуждают горожан заниматься физической культурой. В Сочи более 70 человек занимаются керлингом.

Мария Удовик