Кропоткину присвоено звание «Город воинской доблести»

Депутаты Заксобрания на очередной 58-й сессии присвоили Кропоткину звание «Город воинской славы». Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Кропоткина Фото: Администрация Кропоткина

С ходатайством о присвоении звания выступил Совет депутатов Кавказского района. В постановлении кубанского парламента отмечено, что звание присваивается Кропоткину «в знак памяти павших за Родину в годы Великой Отечественной войны, за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные при обороне и освобождении города».

Как отметил глава Кропоткина Владимир Елисеев, в годы Великой Отечественной войны из города на фронт ушли порядка 10 тысяч человек, более 6,2 тысячи из них не вернулись. Во время немецкой оккупации тысячи мирных жителей стали жертвами нацистов. Особый вклад в защиту города внесли курсанты-урюпинцы, летчики, железнодорожники, молодогвардейцы, члены подполья и партизаны, напомнил он.

«По поводу этого вопроса ни у кого не было никаких сомнений. Пока жива история, у нас есть будущее. Эта закономерность незыблема. Все комитеты поддержали ходатайство и решение оргкомитета "Победа" под руководством Губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева о присвоении Кропоткину почетного звания»,— подчеркнул спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко.

Он также напомнил, что в год 80-летия Победы особенно важно вспоминать героизм жителей и защитников Кубани.

«В годы войны Кропоткин был важным стратегическим узлом, крупной железнодорожной станцией, за которую шли ожесточенные бои. Противник стремился захватить город любой ценой. Массовый героизм проявили как бойцы Красной Армии, так и мирные жители, вставшие на защиту. Именно в память об этих событиях и было принято решение о присвоении Кропоткину почетного звания»,— подчеркнул председатель краевого парламента.

Леонид Ломакин