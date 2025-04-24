Пятиэтажный жилой дом 1935 года постройки, расположенный в Казани, включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Решение о присвоении статуса принял Комитет Республики Татарстан по охране памятников истории и культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жилой дом на улице Щапова в Казани получил статус объекта культурного наследия

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Жилой дом на улице Щапова в Казани получил статус объекта культурного наследия

Фото: Пресс-служба Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Здание, находящееся во дворе между улицами Щапова, Некрасова и Маяковского, представляет особую историко-культурную ценность. Изначально построенное как кооперативный жилой дом, оно стало местом проживания многих выдающихся деятелей культуры и искусства. Среди его жильцов были главный архитектор Казани Георгий Солдатов, поэт Шараф Мударрис, актриса театра имени Камала Рауза Хайретдинова, оперная певица Сара Зарова и писатель Абдурахман Абсалямов, автор романа «Белые цветы».

В середине XX века жителями дома во двор были перенесены памятники Владимиру Ленину и Сергею Кирову из сада «Эрмитаж», что позволило сохранить эти скульптуры от возможного уничтожения.

Артём Дергунов