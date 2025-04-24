Шести нижегородским предпринимателям присвоили звание заслуженных

Заксобрание утвердило присвоение звания «Заслуженный предприниматель Нижегородской области» шести коммерсантам, которые не менее десяти лет работают в регионе и сделали немалый вклад в его экономику.

В 2025 году заслуженными стали гендиректор управляющей компании «Эко-инвест» и соучредитель застройщика ННДК Вадим Агафонов, гендиректор завода «Красный Якорь» Дмитрий Барыкин, руководитель группы «Луидор» (автодилер и производитель спецавтомобилей) Сергей Гусев, учредитель завода коммерческого транспорта «РусКомТранс» Константин Дежурнов, гендиректор АО «Хлеб» и АО «Дзержинскхлеб» Сергей Пляскин и гендиректор управляющей компании биохимического холдинга «Оргхим» Николай Ходов.

Почетный статус заслуженного предпринимателя присваивается с 2021 года, с тех пор его удостоился 31 бизнесмен.

Иван Сергеев