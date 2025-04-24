Самым быстрорастущим в цене топливом на Дону стал дизель

Апрель для Ростовской области отметился очередным подорожанием автомобильного топлива. Данные следуют из еженедельного отчета Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно цифрам ведомства, на этой неделе бензин марки АИ-92 продается в среднем за 56,58 руб, АИ-95 по 62,88, а АИ-98 и выше — 82,13. По состоянию на 7 апреля топливо стоило на 4, 6 коп. меньше, при этом «98-ой» продавался на 7 коп. дороже.

В то же время дизельное топливо на сегодняшний день стоит 66,44 руб., что на 10 коп. больше показателей первой недели апреля. В конце марта дизель продавался по 66,27 руб.

Константин Соловьев