В Анапе начали многоэтапную очистку пляжей от мазута до 13 мая

В Анапе с 16 апреля приступили к многоэтапной механизированной очистке пляжей от нефтепродуктов. Работы планируют завершить до 13 мая, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Процесс включает три стадии: просеивание верхнего слоя песка, переворачивание с глубины до 70 см, а затем его просушка и выравнивание. После каждого этапа участки передают Роспотребнадзору для лабораторного контроля. Открытие побережья возможно только при соблюдении нормы — не более 5 мг нефтепродуктов на 1 кг песка.

Сейчас спасатели очистили уже более 9 га пляжных территорий — от морского вокзала до лагеря «Зори Анапы». Технологию планируют в дальнейшем поэтапно применять на всех пляжах курорта, включая село Витязево.

Специалисты отмечают, что универсальной технологии для полной очистки пляжей в мире не существует, поэтому в Анапе применяют комбинированный подход. Помимо механической обработки, задействуют биоремедиацию — стимуляцию роста бактерий, способных разрушать остатки загрязнений.

Загрязнение побережья Кубани мазутом произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс нефтепродуктов на прибрежную полосу изначально зафиксировали на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что все работы по очистке пляжей Анапы от остатков мазута планируют завершить до 13 мая. График утвердил региональный штаб по ликвидации последствий ЧС.

Анна Гречко