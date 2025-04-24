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Минцифры Башкирии потратит до 13,5 млн рублей на мониторинг вывоза отходов

Министерство цифрового развития госуправления Башкирии ищет подрядчика, который доработает государственную систему мониторинга вывоза твердых коммунальных отходов «ТКО-Башкортостан». Извещение об электронном аукционе опубликовано на сайте госзакупок. Заказчик готов заплатить победителю торгов до 13,5 млн руб. из республиканского бюджета.

Система «ТКО-Башкортостан» создана в 2021 году для автоматического учета того, своевременно ли регоператоры по обращению с отходами вывозят мусор с контейнерных площадок. ГИС работает в виде Telegram-бота, веб-сайта и мобильного приложения.

По мнению минцифры, система нуждается в модернизации мобильного и веб-приложения в виде улучшения интерфейса и повышения его удобства, расширения возможностей для интеграции с ГЛОНАСС и федеральной системой учета ТКО, автоматизации ряда процессов, улучшения безопасности.

Итоги аукциона будут подводиться 7 мая.

Ранее на развитие и сопровождение «ТКО-Башкортостан» выделялось не менее 19,3 млн руб.

Идэль Гумеров

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